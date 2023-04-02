Заря в рамках 19-го тура УПЛ встретится с Рухом, а Металлист 1925 сыграет против СК Днепра-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Рух

Луганчане здорово прошли стартовый отрезок второго круга УПЛ. Подопечные Патрика ван Леувена одержали три победы подряд, забив по три гола Ворскле и Львову, а также переиграв Динамо. Причем все победы оказались заслуженными как по духу игры, так и в статистическом плане. Столь мощный рывок позволил Заре оторваться от четвертой позиции аж на шесть очков.

Впрочем, даже такой гандикап очень просто разбазарить. Впереди у "черно-белых" будут непростые соперники, поэтому допускать осечку с Рухом команда не имеет права. Да и реванш за неожиданное поражение со счётом 1:3 осенью надо брать – тогда луганчан порвали на контратаках, поэтому расслабляться сегодня нельзя.

Тем более, никто не знает, что сейчас ожидать от Руха. К Леониду Кучуку с его засушливым футболом, контратаками и нулевым качеством в позиционной атаке все привыкли, однако после поражения от Шахтера белоруса неожиданно уволили. Вместо него пришел Виталий Пономарев, который довел Рух U-19 до 1/8 финала Юношеской ЛЧ.

Вау-эффекта собственно от футбола львовской молодежки не чувствовалось, а на взрослом уровне все совсем иначе. Новый тренер еще никогда не работал в элите, но это может быть и плюсом – есть определенный эффект неожиданности. Очень вовремя из лазарета вернулись Притула, Слюсар и Мысык, однако хватит ли этого для успеха в матче против Зари? Будем смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мацапура, Шахов, Кирюханцев, Данченко – Сапуга (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Рух

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко – Русин, Мишнев, Булеца, Антюх – Герреро

Рух: Панькив – Роман, Слюбык, Холод, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Притула – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Заря – однозначный фаворит. В этом уверены и букмекеры, и эксперты. Луганчане демонстрируют яркий и качественный футбол в рамках своего стиля. Определенные проблемы могут возникнуть, если Рух попытается закрыться, однако опыт матча со Львовом показывает – подопечные Патрика ван Леувена способны вскрывать "автобусы".

В статистическом плане "горожане" Дулуба были не такими уж и простыми, ведь они играли с высокой интенсивностью и схемой в три защитника. Заря забила им трижды. Не факт, что нынешний Рух сильнее, поэтому можно ставить на победу "черно-белых" и в сегодняшнем матче.

Металлист 1925 – СК Днепр-1

Металлист 1925 на старте второго круга качает на волнах. Сначала харьковчане устроили эффектную перестрелку с Зарей (3:3), затем произошла катастрофа в поединке с Шахтером (0:7), а дальше ситуация стабилизировалась – команда Эдмара расписала ничьи с Черноморцем (1:1) и Ворсклой (0:0). Это серьезный успех, между прочим. Благодаря двум последним результатам "желто-синим" удается держаться в первой десятке, однако отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три очка.

Что ждать от Металлист 1925 дальше? Трудно сказать. Эдмар за время международной паузы сгонял на стажировку в Арсенал, а значит сегодня его подопечные сыграют с фальшивым фулбеком, интенсивным прессингом и ставкой на вингеров. Это, конечно же, была шутка – пока харьковчанам важно сохранять тенденцию к уменьшению пропущенных голов, ведь оборона остается наиболее уязвимым местом коллектива.

И, как назло, именно в этот момент Металлист 1925 наткнулся на СК Днепр-1. Когда-то данные клубы рубились за лидерство в Первой и Второй лигах, а теперь от "желто-синих" зависят амбиции "спортклубовцев" на лидерство в УПЛ. Подопечные Александра Кучера потеряли его после старта второго круга, проиграв Динамо и расписав скандальную ничью с Александрией. Минимальная победа над Вересом в предыдущем туре стала первой за пять матчей весной, если вспоминать еще и о фиаско в Лиге конференций.

В футболе "желто-черных" есть определенные проблески топ-класса. В основном, они связаны с взаимодействием Пихаленка и Довбыка, плюс легионеры время от времени демонстрируют высокий уровень – селекция у СК Днепра-1 очень крутая. Тем не менее, общая картина игры у "спортклубовцев" очень нестабильна и уязвима. Особенно много проблем возникает под прессингом (даже под намеком на него) и с продвижением мяча в билд-апе.

Они вылились в вылет из еврокубков и потерю первого места в чемпионате. Впрочем, ситуация еще не является критической. Подопечные Александра Кучера отстают от Шахтера всего на три очка, а Металлист 1925 выглядит относительно проходным соперником. Ну, может и не проходным (слишком уж упрямые харьковчане), но претендент на золото должен побеждать такие коллективы – вот и посмотрим, действительно ли СК Днепр-1 достоин золотых медалей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – СК Днепр-1

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Русин, Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе, Бычек – Чирук

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Бланко – Пидлепенец, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры ставят на уверенную победу гостей. По итоговому результату с ними можно согласиться – триумф подопечных Александра Кучера выглядит более реальным вариантом. Впрочем, сторонники идеи о новом чемпионе Украины должны были бы нервничать. Днепр-1 не впечатлял даже с Вересом, а Металлист 1925 в последнее время отличается упрямством.

Безумная мотивация "спортклубовцев" и слабенькая оборона харьковчан должны принести победу Довбыку и Ко, но шансы команды Эдмара на сенсацию не такие уж и низкие.

"Мне до де Брюйне, как до неба рачки": юный капитан – о дебюте в УПЛ, визите Козловского и "Мишке" в команде