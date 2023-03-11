Заря начала вторую часть сезона 2022/23 с эффектного камбека – луганчане пропустили два быстрых гола от Ворсклы, но победили 3:2. Прекрасно себя проявили Бражко, Герреро и Хлань, вышедшие в старте против львовян. "Городяне" же в прошлом туре одолели Минай, воспользовавшись едва ли не единственным своим моментом.

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У коллективов разные задачи: Заря традиционно борется за еврокубки, а Львов – за выживание. Так что победа нужна обоим. Но старт дуэли на стадионе Динамо им. В. Лобановский показался скучным и осторожным. Возможно, на это повлиял дождь, который не утихал в Киеве.

Первый по-настоящему голевой момент произошел на 24 минуте. Герреро легко выиграл борьбу и пробил головой. Остро, но мимо ворот. Подавал на новичка Бутко, который традиционно был очень активен. Именно Богдан начал голевую атаку на 34-й, отдав Герреро, а тот прострелил с фланга. Русин опередил Никитюка и Рыбку – мяч в воротах! Гол успокоил луганцев, в то же время "сине-золотые" не создали ни одного острого момента в первом тайме.

После выхода из раздевалки отличился Имереков. Булеца разыграл штрафной с Бутко, который стал теневым героем матча, тот убрал Биляева и подал на дальнюю штангу. Там стоял капитан Зори, который головой перевел сферу в ворота. "Сине-золотым" было сложно, чувствовалось, что команда еще не полностью сыграна (более 10 новичков пришло зимой).

Заря же не останавливалась. Герреро промчался по флангу и шведой вырезал передачу на Булецу. Чемпион мира U-20 пробил слету в противоход киперу. Красота! Но гости сумели отличиться голом престижа. Это Бугай замкнул подачу Богунова. Финальные 3:1 на табло.

Это юбилейная десятая победа Патрика ван Леувена во главе луганцев в УПЛ, позволившая закрепиться на 3 месте, набрать 34 зачетных балла и оторваться от Динамо на 4 пункта. Киевляне, правда, завтра будут играть с СК Днепр-1. Львов так и остался последним в таблице.

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