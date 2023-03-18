"То, что мы тренируемся на искусственном поле – видимо повлияло. То есть намешали искусственное с травой – возможно из-за этого.

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Прошел час тренировки, многое делали на искусственном поле, диагонали там, всякое разное. В моменте передача на 5-7 метров и просто резкая боль в колене. Я сразу подошел к врачу, он начал смотреть и записал на МРТ, потому что я даже не мог согнуть ногу на 90 градусов.

Я позвонил Диме Скибинскому – это врач Шахтера. Я его давно знаю и полностью ему доверяю. В субботу будет операция, врач сказал рассчитывать на 6-8 месяцев до восстановления", – цитирует Чурко ТаТоТаке.

Напомним, в текущем сезоне Вячеслав провел за Зарю 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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