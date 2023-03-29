"Зарплаты здесь на уровне топ-5": украинский игрок объяснил, почему перебрался в Узбекистан
Полузащитник узбекского Нефтчи Юрий Батюшин рассказал, как покинул чемпионат Украины и оказался в нынешнем клубе.
"Я имел желание уехать за границу. Я понимал, что в будущем буду терять позиции в команде, поскольку там начался постепенный процесс омоложения состава. Думал, что буду получать меньше игрового времени, а я хотел развиваться. Плюс сказалась финансовая сторона вопроса.
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Сейчас, наверное, уровень зарплат у лидеров чемпионата Узбекистана уступает лишь Шахтеру и Динамо. Возможно, зарплаты здесь на уровне украинской топ-5, сопоставимы с условиями у СК Днепр-1 и Зари. Думаю, средний финансовый уровень клубов и в Узбекистане, и в Грузии сейчас выше, чем в Украине", – рассказал Батюшин в интервью Fanday.
К слову, хавбек присоединился к Нефтчи в феврале этого года и уже успел сыграть 3 матча и отдать одну результативную передачу. Летом 2022 года Батюшин перешел из Металлиста 1925 в грузинскую Дилу.
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