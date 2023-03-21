Такехиро Томиясу получил серьезную травму правого колена и вернётся к тренировкам не раньше лета.

Как информирует официальный сайт Арсенала, во вторник Томиясу был успешно прооперирован в Лондоне. "Канониры" приложат все усилия для того, чтобы японский легионер смог присоединиться к летним предсезонным тренировкам Арсенала.

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Напомним, что Томиясу получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со Спортингом (1:1, поражение по пенальти). Уже спустя 6 минут после начала встречи правый защитник упал на газон и попросил замену.

После травмы Томиясу у Микеля Артеты остался только один правый защитник – Бен Уайт. Перед началом этого сезона Артета решил отпустить Седрика Соареша в аренду в Фулхэм.

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