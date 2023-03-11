Крузейро объявил о досрочном прекращении сотрудничества с левым защитником Шахтера Маркиньосом Сиприано. Аренда 24-летнего игрока была рассчитана до лета 2023 года.

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По информации Globo Esporte, футболист стремится попрощаться и с украинским клубом, контракт с которым действует до 30 июня. Дело в том, что после получения статуса свободного агента, он рассчитывает перейти в другой клуб на родине – трансферное окно в Бразилии остается открытым до 4 апреля.

Напомним, Сиприано перебрался в Шахтер в июле 2018 года из Сан-Паулу за 1 млн евро. Выступал в аренде в швейцарском Сьоне. В июле 2022-го отправился в аренду в Крузейро, за который провел 10 матчей (2 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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