Защитник Шахтера официально завершил побег от "горняков"
4 апреля 2023 - Читати українською
Бразилец Маркиньос Сиприано стал игроком бразильского Аваи.
О переходе уже экс-защитника Шахтера Аваи сообщил на своей странице в Instagram.
Защитник Шахтера досрочно покинул Крузейро и спешит разорвать контракт с "горняками"
Сиприано стал полноправным игроком бразильского клуба – Transfermarkt информирует, что Маркос покинул "горняков" на правах свободного агента. До этого он выступал за Крузейро на правах аренды, но стороны досрочно расторгли соглашение.
Напомним, Сиприано перебрался в Шахтер в июле 2018 года из Сан-Паулу за 1 млн евро. Выступал в аренде в швейцарском Сьоне. В июле 2022-го отправился в аренду в Крузейро, за который провел 10 матчей (2 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
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