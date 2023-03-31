Мадридцы могут не позволить Винисиусу Тобиасу дебютировать за сборную U-20.

Защитник Шахтера Винисиус Тобиас, который на правах аренды выступает за Реал, вызван в молодежную сборную Бразилии на товарищеские матчи против Доминиканской Республики, Ирака и Узбекистана или Сенегала, сообщает CBF Futebol.

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Однако, мечта 19-летнего футболиста сыграть за сборную своей страны может завершиться фиаско. По информации журналиста Марио Кортегана, Реал отказывается отпускать игрока в расположение "селесао" на игры, которые не предусмотрены международным календарем ФИФА. Отмечается, что впереди у Реал Мадрид Кастильи важные матчи в борьбе за повышение и Рауль рассчитывает на игрока Шахтера.

Напомним, Кастилья в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Испании идет третьей, отставая от 1-го места, которое позволяет автоматически повыситься в классе, на 4 очка.

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