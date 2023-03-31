Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях под нейтральным флагом. Правительство Украины приняло решение, что наши спортсмены примут участие в отборе на Олимпиаду только в тех дисциплинах, где не будет представителей террористов. На это гневно отреагировал Зозуля.

Зозуля: Даже фосфорные боеприпасы эти украинофобы будут воспринимать, как святой дождь

"Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из России и Беларуси. Гениально! Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих.

Это решение, в котором прямо чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт отлично. Похвальную грамоту от рашистов однозначно заслужил", – написал Зозуля в Instagram.

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину