Напомним, экс-тренер сборной Украины дебютировал во главе Армении домашним поражением от Турции (1:2) в отборе на Евро-2024. После игры Александр Петраков еще и устроил перепалку с одним из местных журналистов.

"В субботу поздно вечером я понял одну важную вещь. Национальная сборная Украины шагнула вперед в своем развитии. Еще до матча против Англии, несмотря на результат игры. В принципе, я это понимал еще в конце прошлого года, но окончательно убедился в субботу вечером, когда прочитал отрывок из пресс-конференции Александра "спортвнеполитики" Петракова.

"Вы тренер, имеете лицензию?": Петраков поссорился с журналистом после поражения Армении от Турции

Есть такая поговорка: "Гений учится на чужих ошибках. Умный учится на своих. И только дурак на ошибках не учится". Ну ведь когда начинал в сборной Украины, все же то же было. "Я такой простой, хороший человек, народный тренер, а против меня – весь мир. Во всем виноваты журналисты". Цыганык, Вацко, потом еще и Ира Козюпа. Футбольные масоны, которые хотели уволить с работы. Ира Козюпа – только за то, что после Шотландии спросила, уйдете ли в отставку.

Теперь уже и в Армении масон появился. Правда, с тренерским дипломом категории С. Подумайте, за какую неделю невозможно узнать о ребятах? Петраков был объявлен новым тренером Армении 15 января. Два месяца назад. Через два месяца он говорит, что не знает, кто на какой позиции играет.

Кто понимает в футболе, понимаете, о чем идет речь? Открой Wyscout, возьми ручку, блокнот, и через два дня получаешь полную картину по своим игрокам. Два дня – и это при самостоятельной работе, без помощи твоего штаба, с перерывами на обед, на чаепитие. Плюс, индивидуальные разговоры никто не отменял, ведь телефоны работают? И это только самостоятельная работа. Но это только в том случае, если ты действительно работаешь. А если твоя работа сводится к просмотру футбола на уикенд, тогда это другой разговор...

Расскажу вам одну историю. Однажды в сборную Украины приехал футболист, не буду говорить фамилию. И вот его индивидуальный разговор с тренером. Вопрос от тренера: "Ты на какой позиции играешь?" Сказать, что парень этот ох*ел – не сказать ничего. Двадцать первый век, футболист национальной сборной, каждый матч которого транслируют по телевидению. Это только одна история.

Знаете, от чего после этой ситуации у меня мороз по коже? Павелко планировал отдать Петракову молодежную сборную после прихода Реброва. Здесь мы видим, что человек от поезда отстал на 20 лет, а ему готовы были отдать самый близкий к национальной сборной возраст футболистов.

Пожелаем армянам терпения и ждем реинкарнации легендарного " Футболистам нужно поработать в постели, они едут к женам. Пусть два работают в кроватях, если силы будут". Юмор – это такая штука", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?