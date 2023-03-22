Даниэле Де Росси удивил свою жену поездкой в Лондон на ее день рождения в прошлые выходные. Но экс-тренер СПАЛа остановился в пабе, чтобы посмотреть футбольный матч.

Гражданская жена Де Росси Сара Фельбербаум не была впечатлена "подарком" мужа на свой день рождения. Сначала она была приятно удивлена поездкой в Лондон, но, оказавшись в пабе, всё встало на свои места. Экс-тренер СПАЛа посвятил всё внимание не семейному празднику, а римскому дерби.

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Легендарный в прошлом капитан Ромы не мог пропустить матч между своей бывшей командой и Лацио. Однако "джаллоросси" его разочаровали – команда Жозе Моуринью уступила в дерби со счётом 0:1.

Ещё сильнее свою жену разочаровал сам Де Росси. Она надеялась, что хотя бы в её день рождения Даниэле подумает о семье, а не о футболе.

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