Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов началась в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию в этой новости. В прямом эфире жеребьевку показывали медиасервис MEGOGO (при наличии соответствующей подписки) и Volia TV, официальные трансляторы ЛЧ в Украине.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

Реал Мадрид – Челси

Интер – Бенфика

Ман Сити – Бавария

Милан – Наполи

Результаты жеребьевки 1/2 финала:

Милан – Наполи / Интер – Бенфика

Реал Мадрид – Челси / Ман Сити – Бавария

Наибольшим количеством команд может похвастаться Италия. Апеннинцы будут представлены двумя миланскими грандами, а также феерическим Наполи, впервые пробившимся в 1/4 финала. Честь Испании уже традиционно будет отстаивать действующий победитель турнира мадридский Реал. "Бланкос" – абсолютные рекордсмены ЛЧ по количеству титулов (14). Всемогущая АПЛ делегировала два клуба – Челси и Ман Сити. По одному представителю имеют Германия (Бавария) и Португалия (Бенфика).

Открытая жеребьевка определила пары четвертьфиналистов и потенциальные пары 1/2 финала. Посева или запретов не было, поэтому вместе могли сойтись представители одной ассоциации или клубы, которые встречались на групповом этапе.

Поскольку Милан и Интер делят домашний стадион и не могут играть дома в один и тот же вечер или с разницей менее суток, организаторы сменили очередность четвертьфинальных матчей этих команд. Милан как чемпион Италии имел приоритет.

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Жеребьевка свела представителей Серии А – Милан и Наполи. Команда Спаллетти уверенно лидирует в итальянском первенстве и опережает действующих чемпионов "россонери" на 20 очков. В текущем сезоне неаполитанцы уже обыгрывали подопечных Пиоли на выезде со счетом 2:1. В 1/8 финала Наполи поиздевался над немецким Айнтрахтом (5:0 по итогам двух матчей), а Милан выбил Тоттенхэм благодаря минимальной победе на Сан Сиро.

Интеру снова придется играть с пиренейцами. У Бенфики есть шанс отомстить за другого представителя Португалии – Порту. "Орлы" уверенно прошли Брюгге Яремчука и считаются темной лошадкой турнира. "Нерадзури" чудом хватило одного мяча, чтобы одолеть "драконов". В ответном матче на Драгау миланцам откровенно повезло не пропустить в безумии последних минут.

Мадридский Реал в пятый раз подряд будет противостоять англичанам на стадии плей-офф. Как и в прошлом году, соперником команды Андрея Лунина в четвертьфинале ЛЧ станет лондонский Челси с Михаилом Мудриком. В прошлом сезоне "бланкос" победили на Стемфорд Бридж со счетом 3:1, а дома решили создать интригу, уступив 2:3. Однако это не помешало "королям" дойти до финала. В плей-офф испанский суперклуб не ощутил серьезного сопротивления со стороны Ливерпуля, тогда как Челси разобрался с дортмундской Боруссией после гостевого поражения.

Самым интересным обещает быть противостояние нынешней и бывшей команды Хосепа Гвардиолы. В битве фаворитов Лиги чемпионов Ман Сити померяется силами из мюнхенской Баварии. "Ротен" уже доказали свою мощь, разбив в 1/8 звездный ПСЖ. Месси, Мбаппе и Ко не смогли забить ни одного мяча в двух поединках – 0:1 дома и 2:0 в гостях.

Зато "горожане" развлеклись в ответном матче против Лейпцига. Игра завершилась ужасным погромом "быков" со счетом 7:0, а безудержный Эрлинг Холанд оформил пента-трик за 60 минут. Норвежец, к слову, возглавляет бомбардирскую гонку ЛЧ, записав в свой актив 10 голов.

Дебютные поединки 1/4 финала запланированы на 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы пройдут 9-10 и 16-17 мая. Решающая игра состоится в Стамбуле на стадионе Ататюрк 10 июня. Номинальным хозяином финала будет победитель пары Реал – Челси / Ман Сити – Бавария.

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