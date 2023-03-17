Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

Манчестер Юнайтед – Севилья

Ювентус – Спортинг Лиссабон

Байер – Унион Сент-Жилуаз

Фейеноорд – Рома

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы:

Ювентус / Спортинг – МЮ / Севилья

Фейеноорд / Рома – Байер / Унион

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Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы запланированы на 13 апреля, а ответные – на 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 и 18 мая. Напомним, что финал Лиги Европы-2022/23 примет Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая. Победитель получит место в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24.

Италия представлена двумя командами: Ювентус пытается спасти сезон, а Жозе Моуринью хочет привести Рому ко второму триумфу в еврокубках. На пути римлян Фейеноорд – повторение прошлогоднего финала Лиги конференций. МЮ выбил Барселону и Бетис, а теперь получил третий испанский барьер – Севилью.

Шахтер вылетел из турнира в 1/8 финала, пережив разгром от Фейеноорда. Александр Зинченко также завершил выступления в Лиге Европы после поражения Спортингу в серии пенальти.

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