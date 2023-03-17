Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы – очередные испанцы для МЮ, Моуринью будет мстить за Шахтер
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных стадий Лиги Европы 2022/23. 8 команд продолжают борьбу за трофей.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:
Манчестер Юнайтед – Севилья
Ювентус – Спортинг Лиссабон
Байер – Унион Сент-Жилуаз
Фейеноорд – Рома
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы:
Ювентус / Спортинг – МЮ / Севилья
Фейеноорд / Рома – Байер / Унион
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Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы запланированы на 13 апреля, а ответные – на 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 и 18 мая. Напомним, что финал Лиги Европы-2022/23 примет Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая. Победитель получит место в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24.
Италия представлена двумя командами: Ювентус пытается спасти сезон, а Жозе Моуринью хочет привести Рому ко второму триумфу в еврокубках. На пути римлян Фейеноорд – повторение прошлогоднего финала Лиги конференций. МЮ выбил Барселону и Бетис, а теперь получил третий испанский барьер – Севилью.
Шахтер вылетел из турнира в 1/8 финала, пережив разгром от Фейеноорда. Александр Зинченко также завершил выступления в Лиге Европы после поражения Спортингу в серии пенальти.
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