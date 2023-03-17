В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных стадий Лиги конференций 2022/23. За победу в третьем еврокубке соревнуются 8 команд.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций:

Лех – Фиорентина

Гент – Вест Хэм

Андерлехт – АЗ

Базель – Ницца

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций:

Лех / Фиорентина – Базель / Ницца

Гент/Вест Хэм – Андерлехт/АЗ

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Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы запланированы на 13 апреля, а ответные – на 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 и 18 мая. Напомним, что финал Лиги конференций-2022/23 примет Фортуна Арена в Праге 7 июня. Победитель получит место в групповом раунде Лиги Европы-2023/24.

Вест Хэм в 1/8 разнес АЕК, от которого вылетел СК Днепр-1, а теперь встретится с Гентом. Второй фаворит турнира – Фиорентина – едет в Польшу на дуэль с Лехом. Ницца как последний французский представитель сыграет против Базеля.

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