Поединок на Монтильиви между Жироной и Атлетико имел важное значение для обеих команд. Каталонцы продолжают борьбу за выживание, держась всего в четырех зачетных баллах от зоны вылета – мадридцы же получили шанс оторваться от пятой позиции аж на шесть очков. Виктор Цыганков начал встречу в стартовом составе, что совсем не удивляет.

В первом тайме Виктор отметился дисциплинированной позиционной работой. Он страховал своих защитников и сразу включался после потерь – одно из его отбиваний запустило очень опасную атаку Жироны. В ее завершении Кастельянос стрелял из пределов штрафной, попав в руку Хименесу, однако нападающий перед этим залез в офсайд.

Впрочем, много пользы в атаке Виктор принести не смог. Он допустил 7 потерь, не вступал в единоборства и не сделал ни одной передачи на обострение. Карта пасов у нашего соотечественника была бледной, хотя не стоит винить одного только украинца – Жирона в принципе мало атаковала. Каталонцы провели только 2 неострых удара до перерыва, а некоторые задумки Цыганкова с пасами за спину партнеры просто не поняли.

Атлетико за такой футбол мог наказать. Жестоко наказать. Дважды с линии вратарской позволили пробить Депаю – впрочем, Мемфис умудрился запустить мяч над перекладиной.

Гризманн с близкого расстояния попал точно в Гассанигу, которому еще и удалось парировать лонгшот Карраско под левую штангу. В цлом, Атлетико вёл по ударам со счетом 7:2, пять раз стрельнув из пределов штрафной. Мадридцы за первый тайм наиграли на 0,72 ожидаемых гола против 0,14 у Жироны.

На старте второго тайма содержание игры не менялось. Цыганкову все так же не хватало взаимопонимания с партнерами на чужой трети, а Атлетико все так же создавал моменты.

На 47-й минуте Льоренте получил перевод от Гриззи и опасно прострелил вдоль ворот (Гассанига отбил мяч в сторону), а на 49-й Эрмосо поборолся за навес Антуана и едва не заработал пенальти! Мяч попал в руку Ромеу, однако на видеоповторе стал заметен толчок от Эрмосо, который и привел к попаданию.

Впрочем, довольно быстро давление мадридцев вылетело в трубу. За следующие 40 минут мадридцы создали только атаку с забросом на левый край штрафной, откуда Гризманн пробил во внешнюю сторону сетки.

Жирона постепенно выровняла ход встречи, а затем и моменты стала создавать. Чего только стоит попытка Лопеса забить с центра поля – Облак перевел сферу над перекладиной. На 66-й же минуте Кастельянос получил навес от Видаля и плотно прострелил вдоль ворот, но Облак мяч взял намертво.

️ @oblakjan: "Luckily, I stopped the ball or they'd be talking about that goal all around the world"



Jan Oblak on saving David López' shot from the half-way line.#LaLigaTV pic.twitter.com/K9mKN9iYFl