Атлетико имел ощутимое преимущество на протяжении всего матча, а Жирона могла похвастаться лишь несколькими выпадами. К двум лучшим был причастен Цыганков – пробивал сам и выводил Рикельме на рандеву с Облаком. В обоих случаях кипер Атлетико оказался сильнее, не дав украинцу продолжить серию результативных матчей (было 3 подряд с ассистами или голами).

Цыганков чуть не наказал Симеоне – топ-момент и пас под выход один на один не спасли Жирону от поражения Атлетико

Развязка наступила в компенсированное время, когда Цыганкова уже сняли. Мората замкнул дальнюю стойку на подаче углового, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Бригада VAR долго пересматривала эпизод и решила, что Мартен таки оставил нападающего Атлетико в правильном положении – 0:1.