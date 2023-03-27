Томас Тухель будет зарабатывать в Баварии порядка 12 миллионов евро в год.

Зарплата нового главного тренера Баварии Томаса Тухеля составит порядка 12 миллионов евро в год, информирует журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

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Согласно источнику, стороны не обсуждали долгосрочный контракт на переговорах – и Тухеля, и Баварию устроило соглашение на 2,5 года. Сообщается, что перед тем как согласиться на работу в Баварии Тухелем интересовался Тоттенхэм. Однако конкретных переговоров между специалистом и лондонским клубом не было.

В настоящее время Бавария продолжает платить зарплату уволенному Юлиану Нагельсманну и его помощникам. В течение года Бавария потеряет на этом более 20 миллионов евро.

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