Зинедин Зидан якобы попросил Флорентино Переса не продавать самого провального новичка команды за последние четыре года.

Летом на тренерском мостике Реала могут произойти существенные изменения. Поскольку в отношении Карло Анчелотти существует неопределённость, президент клуба Флорентино Перес начал прощупывать почву по поводу возвращения Зинедина Зидана.

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В предварительном переговорном процессе Зидан назвал Пересу два условия для своего возвращения. Первое – отказ от продажи Эдена Азара, который за 4 года в стане "сливочных" так и не сумел выйти на свой уровень, который демонстрировал в играх за Челси. Однако Зидан верит, что сможет помочь бельгийцу обрести оптимальную форму, информирует Defensa Central.

Вторым условием является приглашение фитнес-тренера Грегори Дюпона в качестве помощника.

Реал продолжает сражаться за победу в Лиге чемпионов, в четвертьфинальных матчах команду ждут встречи с Челси. В чемпионате "сливочные" занимают второе место после 26 туров, и отстают от Барселоны на 12 очков.

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