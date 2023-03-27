Зидан готов в третий раз возглавить Реал – трехкратный победитель ЛЧ выдвинул неожиданное условие
Зинедин Зидан якобы попросил Флорентино Переса не продавать самого провального новичка команды за последние четыре года.
Летом на тренерском мостике Реала могут произойти существенные изменения. Поскольку в отношении Карло Анчелотти существует неопределённость, президент клуба Флорентино Перес начал прощупывать почву по поводу возвращения Зинедина Зидана.
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В предварительном переговорном процессе Зидан назвал Пересу два условия для своего возвращения. Первое – отказ от продажи Эдена Азара, который за 4 года в стане "сливочных" так и не сумел выйти на свой уровень, который демонстрировал в играх за Челси. Однако Зидан верит, что сможет помочь бельгийцу обрести оптимальную форму, информирует Defensa Central.
Вторым условием является приглашение фитнес-тренера Грегори Дюпона в качестве помощника.
Реал продолжает сражаться за победу в Лиге чемпионов, в четвертьфинальных матчах команду ждут встречи с Челси. В чемпионате "сливочные" занимают второе место после 26 туров, и отстают от Барселоны на 12 очков.
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