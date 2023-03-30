Зимой Вуд ушел из Ньюкасла в Ноттингем Форест в аренду ради игровой практики. Свою травму новозеландец получил 11 марта, после чего всё равно принял решение отправиться в расположение национальной сборной, за которую так и не сыграл. Как информирует Chronicle Live, на тренировках форвард усугубил повреждение.

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Серьёзность травмы Вуда подтвердил главный тренер Ноттингема Стив Купер. "Крис Вуд выбыл до конца сезона", – заявил он.

Вуд успел сыграть за "лесников" 7 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол. По условиям аренды, Ноттингем Форест обязан выкупить контракт игрока у Ньюкасла по окончании этого сезона.

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