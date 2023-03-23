Зинченко – фаворит на титул в борьбе с Гвардиолой. Аргументы за Арсенал и Манчестер Сити на финише АПЛ
Арсенал в этом сезоне неожиданно бросил Манчестер Сити вызов и остался в чемпионской гонке до весны.
Зинченко вместе с Гвардиолой стал чемпионом Англии 4 раза в последние 5 сезонов. Их пути разошлись, но снова оба претендуют на титул. Пеп сам породил конкурента – сначала воспитал Артету-тренера, а затем усилил его Жезусом и Зинченко.
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Долгое время казалось, что Арсенал вот-вот посыплется, ведь по классу "канониры" уступают богатейшим клубам Англии. А Манчестер Сити обычно задает такой темп набора очков, за которым очень тяжело угнаться.
Но 70% дистанции позади, а Арсенал на вершине АПЛ. С отрывом от Манчестер Сити в 8 очков (правда, лондонцы сыграли на один матч больше). Аналитические порталы называют команду Артеты фаворитом. FiveThirtyEight да OptaAnalyst дают аналогичную картину: 56% на чемпионство Арсенала и 44% на Сити.
Форма у обеих команд хорошая. Арсенал преодолел мини-кризис в начале февраля и выдал 6-матчевую победную серию в АПЛ. Манчестер Сити в течение месяца исключительно побеждает, а за 5 последних поединков не пропустил ни одного гола.
Важный фактор – календарь на финише чемпионата. В АПЛ сложилась интересная ситуация, ведь команд без мотивации почти нет. 9 борются за выживание (между 12 и 20 месяцами 4 очка), еще 4 – за место в Лиге чемпионов. Даже кризисный Ливерпуль не забывает о топ-4 (7 очков отставания по набранным и 5 по потерянным).
Остаются Брайтон, Брентфорд, Фулхэм и Астон Вилла, которые на что-то серьезное не претендуют, если не считать ЛЕ и ЛК, но просто хорошо играют в этом сезоне. И, конечно, Челси, который далеко от зоны ЛЧ, однако постепенно нащупывает свой футбол.
Календарь Арсенала, 10 матчей:
Лидс (дома)
Ливерпуль (выезд)
Вест Хэм (выезд)
Саутгемптон (дома)
Манчестер Сити (выезд)
Челси (дома)
Ньюкасл (выезд)
Брайтон (дома)
Ноттингем Форест (выезд)
Вулверхэмптон (дома)
То есть 5 борцов за выживание, 2 выезда к претендентам на ЛЧ, дерби с Челси и формально немотивированный Брайтон.
Календарь Манчестер Сити, 11 матчей:
Ливерпуль (дома)
Саутгемптон (выезд)
Лестер (дома)
Арсенал (дома)
Фулхэм (выезд)
Лидс (дома)
Эвертон (выезд)
Челси (дома)
Брентфорд (выезд)
Брайтон (выезд)
Вест Хэм (дома)
То есть 5 борцов за выживание, домашние матчи с Ливерпулем и Челси и 3 игры против серединки таблицы.
Расписание в пользу Манчестер Сити. Решающий очный поединок 26 апреля также состоится на Этихад.
Что говорит за Арсенал? Загруженность конкурента в других турнирах. "Канониры" освободились от Лиги Европы после неудачной серии пенальти со Спортингом, а у Манчестер Сити впереди сверхтяжелое противостояние с Баварией в ЛЧ и безумный график с двумя матчами в неделю, поскольку Кубок Англии также заставляет отвлекаться.
Арсенал пугал своей ментальностью. В прошлом сезоне лондонцы потеряли место в Лиге чемпионов за последние туры. Впрочем, сейчас ситуация другая. Зинченко привнес чемпионский характер (как бы пошло это не звучало), и команда выгрызла несколько побед в стиле "менталити монстров" Ливерпуля-2019/20. Футболисты просто верят в свой успех, а фаны ждут титула два десятилетия.