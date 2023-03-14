"Зинченко – это сенсация, не может быть никаких сомнений. Каждый раз, когда я слышу его речи, вы не можете понять, что происходит в его голове. Ведь многое происходит на его Родине, и это еще больше поднимает его достижения.

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Но даже если это отбросить в сторону, чего нельзя делать, Зинченко – победитель. Он не был игроком основы в команде Пепа Гвардиолы, но принес этот победный менталитет вместе с Габриэлом Жезусом. Считаю Зинченко лидером. И в ежедневных тренировках, которые мы не видим, а наблюдаем только в день матча. Он обладает способностями, а также менталитетом, который демонстрирует своим партнерам. То, как он тренируется – это невероятно”, – сказал Минто в эфире talkSPORT.

Напомним, летом лондонцы отдали Манчестер Сити за Зинченко 35 млн евро. Украинец сразу стал важным игроком Арсенала (20 матчей, гол+2 ассиста), а команда Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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