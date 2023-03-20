"Зинченко блестящий. У Артеты точно есть стратегия, которую он хочет реализовать с этим составом Арсенала. Она заключается в доминировании в центральной зоне. Заслуга ребят в том, что они сделали шаг вперед и смогли выполнить это в текущем сезоне.

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Но роль Зинченко – это не революция, потому что мы видели подобное в исполнении Филиппа Лама в Баварии. Вместо того, чтобы играть на позиции правого защитника, он заходил в центр, чтобы быть еще одним дополнительным игроком в центре.

Несколько лет назад я говорил то же самое о Жоау Канселу. Он не является стандартным защитником. Ранее он использовался в центре поля, как Филипп Лам. Поэтому это не революция. Зинченко является ключевым игроком Арсенала и позволяет доминировать над соперниками в центре. Его игра помогает Граниту Джаке и Томасу Партею добиваться успеха. В этом сезоне они все работают вместе, чтобы быть такими сильными", – цитирует Лорена talkSPORT.

Напомним, Лорен выступал за "канониров" с 2000 по 2006 гг. и завоевал с лондонцами два чемпионства АПЛ, три Кубка Англии и два Суперкубка.

К слову, Арсенал после 28-ми туров идет первым в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 8 очков.

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