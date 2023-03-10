Зинченко доминирует в Арсенале – фанаты второй месяц подряд сходят с ума от украинца
Александр Зинченко за полгода уверенно завоевал симпатии болельщиков Арсенала.
Украинца второй месяц подряд признают лучшим игроком команды, сообщает пресс-служба "канониров". Второе место занял центрбек Габриэл, а третье – вингер Букайо Сака.
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Зинченко даже немного прогрессирует – в январе забрал 48% голосов, а в феврале уже 49%. За последний месяц зимы левый защитник Арсенала успел наиграть 5 матчей (все – в основе) и оформить один гол (дебютный для себя в АПЛ).
Напомним, летом лондонцы отдали Манчестер Сити за Зинченко 35 млн евро. Украинец сразу стал важным игроком Арсенала, а команда Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
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