Габриэл Жезус летом присоединился к "канонирам" и сразу стал важным игроком команды. До ЧМ-2022 сыграл за Арсенал 20 матчей (5 голов и 7 ассистов), но на Мундиале получил сложную травму. Микель Артета надеется, что до возвращения нападающего на поле осталось совсем немного времени.

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"Габи пытался восстановиться после травмы как можно быстрее, однако, даже начав тренироваться, он понимал, что ему все еще нужно время. Это вопрос дней, а не недель? Верю, что именно так. Ему нужно почувствовать в себе уверенность, быть готовым. Как только Жезус будет готов играть, он выйдет на поле", – цитирует тренера Sky Sports.

Напомним, Арсенал после 26 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на два очка опережая Манчестер Сити, сыгравшего на матч больше. Лучшими бомбардирами лондонцев являются Букайо Сака и Габриэл Мартинелли (по 11 голов).

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