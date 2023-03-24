Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань объяснил, почему Александр Зинченко не сыграл в товарищеском матче с Брентфордом (2:0).

"Почему Буяльский отыграл весь матч? К сожалению, у нас немного приболел Сергей Сидорчук, и мы были вынуждены вносить коррективы. Мы сделали такие перестановки. Виталий перед этим пропустил матч Динамо, поэтому он был свежее. Решили, что тот, кто свежее, отыграет два тайма.

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Зинченко? Действительно, на Александра сейчас очень большая нагрузка. Он недавно сыграл 120 минут в Лиге Европы, потом еще провел матч. Он истощен, поэтому ему надо хорошо восстановиться", – сказал Ротань в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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