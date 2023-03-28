Свой следующий матч Арсенал проведет 1 апреля против Лидса, потому уже открыл голосование по итогам марта.

"Не мог поверить, что Ман Сити позволил Зинченко уйти в Арсенал": одноклубники считают украинца ключом для чемпионства

Александр Зинченко забирал награду в январе и феврале, однако в этот раз не попал даже в четверку претендентов. В прошлый раз украинец шутил, что "партнеры хотят его убить, потому что за него голосуют люди, которые вообще не разбираются в футболе".

Теперь болельщики Арсенала могут голосовать за следующих исполнителей – Габриэл Магальяес (6 матчей, 2 "сухих", один гол), Леандро Троссар (5 матчей, 5 ассистов), Габриэл Мартинелли (6 матчей, 4 гола, один ассист) и Букайо Сака ( 6 матчей, 3 гола, 2 ассиста). "Канониры" вылетели из Кубков и ЛЕ, однако идут лидерами АПЛ, имея 8 очков отрыва над Ман Сити.

Зинченко – фаворит на титул в борьбе с Гвардиолой. Аргументы по Арсеналу и Манчестер Сити на финише АПЛ