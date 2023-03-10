Александр Зинченко превратился в лидера Арсенала и оказывает огромное влияние на игру команды. Микель Артета даже в условиях ротации выпустил его в стартовом составе на матч Лиги Европы. Украинец отыграл не лучшим образом, но все равно оказался в центре внимания.

Арсенал и Спортинг выдали шоу в 1/8 Лиги Европы: Зинченко снова показал эмоции, "посодействовал" голу и не доиграл матч

Сначала о негативе. Спортинг активно давил на фланг Зинченко (49% атак), а тот не идеально справился с давлением, допустив ряд фейлов. Обе голевые атаки хозяев начались с неудачных действий украинца: перед первым голом он подарил мяч, а перед вторым – грубо ошибся позиционно (после чего позволил отдать пас в штрафную).

Недостатки в обороне Александр привычно компенсировал великолепной работой с мячом со смещениями в центр. Зинченко стал лучшим на поле по ожидаемой остроте передач (0,33 xThreat). Главными хайлайтами стали пасы под удар Мартинелли в начале второго тайма.

Зинченко вырезал шикарный пас в разрез на свободного бразильца, отведя взгляд в другую сторону. А через несколько минут подал с левого фланга на голову Габи. Это были лучшие моменты Арсенала, которые не завершились голами. Две передачи Саши потянули на 0,83 xA, то есть он по сути наработал на ассист.

Но более интересным стал неигровой эпизод с участием Зинченко. Когда Арсенал забивал первый гол, украинец во время подачи углового вел борьбу с Рейсом. Защитник Спортинга упал на газон и начал апеллировать, а Александр иронично ему аплодировал, сопровождая это "теплыми" словами.

"Зинченко полностью взял меня в захват. Я не знаю, как VAR этого не увидел. Они делали такое на каждом стандарте, а судья игнорировал", – возмущенно сказал после игры Рейс.

Партнеры прибежали вступиться за Матеуса, а Зинченко был на эмоциях, потому возникла перепалка. Активнее всего спорил с Александром капитан Спортинга. Как следствие – арбитр показал обоим по желтой. Украинцу это предупреждение никак не мешает, а вот Себастьян Коатес пропустит ответный матч в Лондоне из-за перебора "горчичников".

Зинченко лишил соперников капитана и основного центрбека, а потом еще и отомстил ему. Виейра заработал опасный штрафной – к мячу подошел Саша и мощно пальнул в стенку. Не просто в стенку, а прямо в лицо Коатесу. Болельщики Арсенала начали шутить в соцсетях, что Зинченко специально так пробил со злости. Что ж, если так, то точность ювелирная.

Добивание Александра после того штрафного, кстати, получилось очень острым. Адан вытащил мяч из-под перекладины. Статистические порталы вывели украинцу неплохие оценки, учитывая креатив и высокую успешность единоборствах (83%). SofaScore – 7.3, WhoScored – 7, FotMob – 7.2.

Капитан без повязки. Зинченко влюбил в себя всех, трансформировал ментальность Арсенала и посрамил легенду МЮ