Александр Зинченко без проблем выполняет далеко не самые простые футбольные элементы.

Украинский легионер Арсенала принял участие в Puma's control challenge, где его соперником стал блогер Кэмерон Корп.

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Нужно было принять мяч, который с далекого расстояния высоко запускает специальная футбольная пушка. Корп довольно банально обработал две подачи, а на третьей вообще ошибся. Зинченко же идеально выполнил задание, да еще и порадовал техничными фокусами для большей эффектности.

Напомним, сейчас идет пауза сборных, на которую Арсенал ушел лидером АПЛ. Команда Зинченко опережает Ман Сити на 8 очков, хотя у "горожан" еще есть игра в запасе.

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