"Похоже, Артета пригласил Зинченко в Арсенал с намерением использовать в полузащите, но в этом сезоне Александр преуспевает на позиции левого защитника. Подбирая мяч из глубины, и перемещая его в центральные зоны, украинец может диктовать игру великолепными передачами. Также он обеспечивает прочную защиту.

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Его статистика тоже обманчива. Один гол и два ассиста не говорят о том, что Зинченко не важен для "канониров". Он ломает линии соперника передачами, идеально пасуя Эдегору или деликатно играя на Мартинелли и Сака. Не факт, что без украинца Арсенал достиг бы нынешних высот", – отметили журналисты FourFourTwo.

Топ-10 лучших левых защитников мира на данный момент по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Александр Зинченко (Арсенал).

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).

3. Тео Эрнандес (Милан).

4. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

5. Альфонсо Девис (Бавария).

6. Натан Аке (Манчестер Сити).

7. Ферлан Менди (Реал).

8. Жорди Альба (Барселона).

9. Нуну Мендеш (ПСЖ).

10. Бен Чилвелл (Челси).

Напомним, после 27-ми туров Арсенал идет в турнирной таблице АПЛ первым, на 5 очков опережая Манчестер Сити.

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