Накануне Арсенал в матче 28-го тура АПЛ на своем поле разбил Кристал Пэлас (4:1). Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе и ушел с поля на 65-й минуте при счете 3:0. К слову, наш соотечественник впервые в карьере пересек отметку в более чем 20 матчей за сезон в АПЛ (ранее максимум составлял 20 поединков за Манчестер Сити в сезоне 2020/21).

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После завершения матча наш соотечественник продолжил празднование победы. В частности, выезжая со стадиона, известный мотиватор решил из окна своей машины обратиться к болельщикам, которые стояли на обочине. "Вперед!" – неистово вопил Зинченко под бурные аплодисменты фанатов "канониров".

Напомним, Арсенал после 28-ми туров идет первым в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 8 очков. Зинченко в текущем сезоне провел за лондонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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