"Нелегко возвращаться в игру со счета 2:0. Мы знали, насколько сильна Англия. В таких матчах великие игроки диктуют все.

Англия – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Тренер сказал, что мы все еще должны верить, что мы сможем пройти квалификацию. У нас такая отличная команда с точки зрения нашего потенциала, много молодых игроков. Конечно, нам нужно учиться, но сегодняшняя игра была невероятным опытом", – сказал Зинченко в комментарии пресс-службе УЕФА.

Англия с 6 очками сразу захватывает лидерство в группе С, а у Украины 0 по итогам одного матча мартовского цикла. Следующая игра "сине-желтых" в отборе Евро-2024 запланирована на 16 июня – выезд к Северной Македонии.

Англия спокойно обыграла Украину – безумные эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, безнадежный старт отбора Евро-2024