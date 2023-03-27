Капитан сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал игру своего одноклубника Букайо Сака в матче отбора на Евро-2024 против Англии (0:2).

"Сака – великолепный игрок. Очевидно, что он сейчас в огне, желаю ему сохранить это до конца сезона.

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На поле нет друзей. К сожалению, Сака победил, но я возьму реванш", – цитирует Зинченко Mirror.

Напомним, в первом поединке этого отборочного цикла Англия на Уэмбли одолела Украину со счетом 2:0 (второй гол забил именно Сака). Следующая игра между этими командами запланирована на 9 сентября. Место встречи пока неизвестно.

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