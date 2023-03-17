Зинченко в огне после вылета Арсенала из ЛЕ – грабеж украинца и ответ Леоненко
17 марта 18:55 - Читати українською
Футбол 24 проанализировал вылет Арсенала от Спортинга на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Всё решила серия пенальти.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 5 )
завершено
Педру Гонсалвеш 62’
Мануэль Угарте 118’
62’ Педру Гонсалвеш
118’ Мануэль Угарте
Лондонцы проиграли лиссабонцам на Эмирейтс в серии послематчевых пенальти. Украинский защитник Александр Зинченко традиционно был одним из самых заметных игроков на поле. Анализ его игры – на YouTube-канале Футбол 24.
Зинченко вылетел из Лиги Европы – Арсенал пропустил фантастический гол из центра поля и проиграл Спортингу в серии пенальти
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