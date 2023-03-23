Зинченко в сборной Арсенала всех времен: авторитетный журналист спровоцировал горячий спор
Британский журналист Пирс Морган назвал 11 лучших игроков в истории "канониров".
Издание The Sun опубликовало символическую команду всех времен, которую составил искусственный интеллект. Авторитетный британец не согласился и в ответ назвал свою, включив туда Александра Зинченко.
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Команда Моргана:
Вратарь: Дэвид Симен;
Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О'Лири;
Хавбеки: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака;
Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.
В комментариях подписчики Пирса начали активно спорить о включении украинца в команду. Многие говорили, что Эшли Коул заслужил быть в ней гораздо больше.
К слову, 26-летний Зинченко провел всего 27 поединков за Арсенал (один гол и два ассиста), но уже стал одним из лидеров команды и любимцем болельщиков.
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