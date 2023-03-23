Издание The Sun опубликовало символическую команду всех времен, которую составил искусственный интеллект. Авторитетный британец не согласился и в ответ назвал свою, включив туда Александра Зинченко.

"Подписание Зинченко – большая помощь": голкипер Арсенала оценил трансферы своей команды

Команда Моргана:

Вратарь: Дэвид Симен;

Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О'Лири;

Хавбеки: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака;

Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.

Mine beats it:

Seaman

Dixon

Adams

O'Leary

Zinchenko

Vieira

Petit

Pires

Saka

Bergkamp

Henry https://t.co/jDREfnz5kF — Piers Morgan (@piersmorgan) March 21, 2023

В комментариях подписчики Пирса начали активно спорить о включении украинца в команду. Многие говорили, что Эшли Коул заслужил быть в ней гораздо больше.

К слову, 26-летний Зинченко провел всего 27 поединков за Арсенал (один гол и два ассиста), но уже стал одним из лидеров команды и любимцем болельщиков.

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