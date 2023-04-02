Зинченко выписал пинка герою Арсенала – выходку украинца поймала камера
2 апреля 2023 - Читати українською
Александр Зинченко продолжает развлекать болельщиков курьезными поступками.
35’ Габриэл Жезус
47’ Бен Уайт
55’ Габриэл Жезус
84’ Гранит Джака
35’ Габриэл Жезус
47’ Бен Уайт
55’ Габриэл Жезус
84’ Гранит Джака
Вчера команда украинца разбила Лидс, вернув себе 8 очков отрыва от Манчестер Сити.
Неприятность Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Лидс – 4:1
Одним из героев Арсенала стал правый защитник Бен Уайт, который качественно выполнил свою непосредственную работу и забил второй гол. Во время празднования Зинченко наградил партнера легким пинком. Камера фаната зафиксировала поступок Александра.
У Арсенала нет времени на длительные развлечения, поскольку уже через неделю команду ждет более тяжелое испытание – выезд к Ливерпулю.
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