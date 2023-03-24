"Есть темы, о которых сейчас непринято говорить вслух, и эта, пожалуй, одна из них. И все же некоторые ситуации иногда так сильно бесят, что молчать не могу. Вчера моя команда (Зозуля является соучредителем благотворительного фонда "Народная Армия", – прим.) отвозила помощь на деоккупированные территории Донетчины, в частности в Святогорскую Лавру. Обычно после таких поездок мои посты полны сочувствия, боли и максимальной ненависти к врагу. Но сегодня эмоция другая – злость и отвращение, казалось бы, к "своим".

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Часть людей, пришедших за гуманитаркой – откровенные украинофобы, которые упорно делали вид, что не понимают украинского и даже не пытались скрыть свое пренебрежение к нашим волонтерам. При этом брать помощь они не брезговали. Подчеркиваю, не все! Но процент зазомбированных немалый. У них в головах настолько насрано, что, кажется, даже фосфорные боеприпасы от рашистов они будут воспринимать как святой дождь. В каждом их разговоре и взгляде чувствуется тоска по "русскому миру".

Оно и не удивительно, потому что московская церковь им десятилетиями вливала пропаганду, а они ее радостно хлебали. Но ведь всему есть предел. Если чувствуете себя на украинской земле инородным телом, то, скорее всего, так и есть. Поэтому пакуйте свои сумки и мотайте запоребрик.

Наш фонд больше ни ногой в этот рассадник ждунов. Зато, надеюсь, что к ним наведается Служба Божья Украины. От себя хочу напомнить таким инфузориям, что дождаться от нас вы можете только пи*дюлину, потому что времени понять истину было достаточно. Мы продолжим помогать всем, кто пострадал от русского мира, но не тем, кто его сюда звал", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

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