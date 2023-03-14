"Сегодня мы отмечаем день Украинского добровольца. Поздравляем и чтим тех, кто не смотря ни на что, взял в руки оружие и встал на защиту нашей страны.

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Многие из добровольцев не имели никогда дел с оружием. В мирной жизни они были менеджерами, банкирами, водителями, айтишниками. Но жизнь сложилась так, что эти люди приняли решение стать добровольцами. Стать на защиту родной земли и городов. Эти ребята – Герои для меня. Они те, на кого должны равняться наши дети. Люди оставили все, что у них было в мирной жизни, для того, чтобы мы с вами продолжали ту жизнь, к которой привыкли. И наша главная задача – не забывать, благодаря кому мы сейчас живем.

Давайте чтить тех, кто отдал жизнь в этой войне, которая длится уже 9 лет. Не забываем, что р*ссияне – не люди. Низкий поклон вам, украинские добровольцы, сильные парни и девушки. Большая благодарность вам!" – написал Зозуля в Telegram.

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