Форвард Барселоны Ансу Фати близок к смене клуба по завершении сезона.

Несмотря на не лучший сезон в составе Барселоны Фати остается среди самых желанных игроков Европы. Агент Жорже Мендеш уже изучает возможности перехода для Ансу.

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В частности, Фати может стать игроком Арсенала. Артета "мечтает подписать" нападающего, утверждает Sportwitness. Вингера рассматривают как звездное усиление состава, учитывая возвращение Арсенала в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Добавим, что Фати сыграл в 38 матчах за Барселону в этом сезоне, в основном выходя на замену. Ансу успел отметиться 6 голами и 3 ассистами.

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