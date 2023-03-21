Вингер Манчестер Юнайтед выложил фото в Инстаграм, как смотрит матч своей команды в Кубке Англии против Фулхэма. Гарначо сразу же удалил сторис, потому что забыл убрать с кадра электронную сигарету. Но фанаты "красных дьяволов" успели заскринить фото, которое разошлось по соцсетям.

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Зеленый одноразовый вейп (электронная сигарета) "Elux Legend 3500", модель, запрещенная в Великобритании из-за своих больших размеров. Неизвестно, принадлежал ли предмет игроку, или кому-то из его близких.

В данный момент Алехандро Гарначо восстанавливается после травмы. В этом сезоне АПЛ за Манчестер Юнайтед он сыграл в 15 матчах. В активе вингера два гола и две результативные передачи.

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