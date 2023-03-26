Звезда Манчестер Сити не поможет Англии в матче против Украины – экс-партнера Зинченко срочно прооперировали
26 марта 2023 - Читати українською
Лазарет "Трех львов" пополнился очередным игроком.
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Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден исключен из заявки сборной Англии на поединок против Украины, сообщает официальный Твиттер англичан.
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22-летний футболист утром перенес операцию по удалению аппендикса.
К слову, в предыдущем матче с Италией Фоден провел на поле 12 минут – Гарет Саутгейт произвел обратную замену после красной карточки Люка Шоу. Ранее травмы получили Мейсон Маунт, Маркус Рашфорд и Рис Джеймс
Напомним, поединок против Англии состоится уже сегодня, 26 марта, и стартует в 19:00.
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