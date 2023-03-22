20 января в матче против Вильярреала итальянец снял бразильца с игры, но футболист не пожал ему руку. Хотя в прессе стороны заявили, что конфликта нет, отношения между ними существенно ухудшились, сообщает El Nacional.

Барселона – Реал: звезда "бланкос" неожиданно поддержала скандальное решение в пользу каталонцев

22-летний вингер проигрывает конкуренцию Вальверде и уже стабильно остается в запасе. Ситуацией недоволен Флорентино Перес, ведь он сделал немало, чтобы пригласить Родриго в Реал в 2019-м за 45 миллионов евро. Президент "бланкос" настаивает, чтобы бразилец играл более регулярно. Клуб считает его своей будущей звездой.

Родриго планировал долго играть в столице Испании, ведь у него контракт до 2025 года. Но если ситуация не изменится, он рассмотрит возможность уйти. К нему уже присматриваются Ливерпуль, Арсенал и Ньюкасл. В этом сезоне футболист принял участие в 40 матчах (10 голов и 8 ассистов).

Заметим, что Анчелотти не в первый раз имеет напряженные отношения со своими подопечными – он якобы не разговаривает с Эденом Азаром и хочет, чтобы Мариано Диас покинул Мадрид.

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