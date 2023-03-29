Уже на 3-й минуте товарищеской игры против Кюрасао Лаутаро не реализовал стопроцентный момент, который создал для него Месси.

Аргентина отгрузила семь мячей Кюрасао – видеообзор поединка с хет-триком и 100-м голом Месси за сборную

Лионель прорвался в штрафную соперника и отдал передачу вдоль ворот, но Лаутаро не смог нормально попасть по мячу с нескольких метров, из-за чего вратарь сумел забрать снаряд в руки.

Сам Месси был раздражен расточительностью своего партнера, хотя это и произошло в товарищеской игре. Аргентина в итоге победила со счетом 7:0, Месси оформил хет-трик, а Лаутаро не забивал вообще.

Жах Мудрика, не одна жертва Саки, круті дебютанти рятують репутацію Ротаня – оцінки збірній України за фіаско на Вемблі