Полузащитница "сине-желтых" Вера Дятел вписала свое имя в историю мирового футбола.

Украинка Вера Дятел стала первой в истории футболисткой, которая представляла свою страну на взрослом уровне на чемпионатах Европы по футболу и футзалу, сообщает UEFA Futsal.

Украина проиграла Испании в финале женского футзального Евро-2023 – "сине-желтые" завоевали историческое серебро

В 2009-м наша соотечественница участвовала на Евро в составе национальной команды по футболу, а накануне сыграла в финале европейского футзального первенства против Испании (1:5), став серебряным призером Евро-2023.

Напомним, Дятел начала профессиональную карьеру в черниговской Легенде в 1999 году. Успела поиграть за азербаджанский Гемрюкчу, харьковский Жилстрой-1, российские Зирка-2005 и Зоркий, шведский Линчепинг, испанский Спортинг (дважды) и Жилстрой-2. Сейчас защищает цвета финского Ильвеса.

С 2002-го параллельно выступала за украинские футзальные Фортуна-Чексил, Интерпласт и Будстар-НПУ.

За свою карьеру становилась четырехкратным чемпионом Украины по футболу (2004, 2005, 2006, 2017) и трехкратным обладателем Кубка (2004, 2006, 2007). Выигрывала чемпионат России (2008, 2009) и выходила в финал женского Кубка УЕФА (2009). Дважды завоевывала золото в футзале (2006, 2020) и выигрывала на паркете Кубок (2020) и Суперкубок Украины (2021).

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