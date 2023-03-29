Защитник Наполи Мин Че Ким вызвал гнев в Южной Корее и поругался с форвардом Тоттенхэма Хин Мин Соном.

Южная Корея за международную паузу провела два товарищеских матча. Старт под руководством Юргена Клинсманна – ничья с Колумбией и поражение от Уругвая. После второй игры главной темой стал контроверсионный комментарий Мин Че Кима.

"Сейчас я истощен, психологически разбит. Устал физически и от футбола в целом. Я хочу сконцентрироваться на клубной карьере, а не на сборной" – сказал лучший центрбек Серии А корейским журналистам.

Это вызвало возмущение болельщиков, а журналисты трактовали слова Кима, как желание уйти из сборной. Защитнику Наполи пришлось писать большой пост в Instagram с извинениями и пояснениями. Он подтвердил, что раздавлен ментально.

Ким хотел отпроситься у федерации с товарищеских матчей, аргументируя это усталостью от дальних перелетов, психологическими трудностями и желанием отдохнуть от давления. Однако его убедили, что нужно прибыть для знакомства с Клинсманном.

Этим драма не ограничилась. После поста Кима слово взял капитан сборной Южной Кореи. Хин Мин Сон выставил пассивно-агрессивное послание в Instagram о том, какая честь и гордость играть за сборную, и какую любовь фанатов он испытывает.

Ким, видимо, принял эти слова в свой адрес и заблокировал капитана в соцсетях. Правда, ненадолго – через несколько часов Ким разблокировал Сона. Как разрешился конфликт, пока неизвестно.

Стоит напомнить, что Ким летит с Наполи к Скудетто (19 очков отрыва в чемпионате) и имеет хорошие шансы на выход в финал Лиги чемпионов через легкую часть сетки. Корейский защитник – один из творцов неаполитанского успеха.

Перейдя летом из Фенербахче, он сразу стал звездой Серии А. Им интересуются Интер, ПСЖ, Тоттенхэм и МЮ. Главным же претендентом на приобретение Кима называют Ливерпуль.

Ливерпуль готов выложить 65 миллионов евро за корейского центрбека, сообщает известный журналист Экрем Конур. Если мерсисайдцы реализуют трансфер, противостояние с Соном в АПЛ может выйти на новый уровень.

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