"Я проснулся от звуков взрывов и сирен, будто попав в середину фильма. У всех была паника, никто не знал, что делать, потому что началась война. Понимал, что мне надо бежать, потому что будет еще хуже. Мне удалось пересечь границу с помощью израильских дипломатов, если бы не они – не знаю, что бы со мной было, еда и вода заканчивались.

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В Шахтере нам говорили, что нечего бояться, что ничего не произойдет, хотя мы были обеспокоены. Когда я вернулся в Киев из Турции, мы с моей девушкой решили подождать несколько дней и посмотреть, что произойдет, прежде чем принимать решение о ее возвращении. А потом началась война. Хочу передать крепкие объятия своим друзьям и поклонникам в Украине, вы в моих мыслях", – рассказал Соломон в интервью BBC.

К слову, Манор проводит текущий сезон в аренде за Фулхэм. В последних 5 поединках израильтянин отметился 4 голами в АПЛ, всего же за 13 матчей 5 забитых мячей.

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