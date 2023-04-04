Казалось, избавившись от Романа Абрамовича, у Челси есть все шансы стать нормальным клубом. Однако россиянин сумел продать клуб Тодду Бёли, который в лучших традициях своего предшественника регулярно шокирует болельщиков команды. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует список кандидатов, среди которых американский бизнесмен выбирает свою жертву.

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Грэм Поттер переезжал на Стемфорд Бридж как спаситель. Руководство Челси без проблем выплатило Брайтону более 20 миллионов евро компенсации, а самого специалиста наградило щедрым контрактом. Была задекларирована цель начать долгосрочный проект. Англичанин якобы должен был воплощать новую идентичность клуба. Что мы видим на самом деле? Челси совсем не изменился. Это все тот же импульсивный клуб, в решениях которого не следует искать логику.

В то же время следует признать, что Поттер действительно не справился. Он сам это понимает, потому и согласился разойтись полюбовно. Были ли у него шансы выжить в этом хаосе – другой вопрос, который мы уже поднимали вот в этом материале. Сейчас просто зафиксируем: 31 матч, 12 побед, 11 поражений, отрицательная разница мячей. А еще – худший показатель в истории Челси по количеству набранных очков для менеджеров, которые провели во главе команды более 20 матчей.

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Увольнение, которого, будем откровенны, давно ждали, обнажил другой вопрос – а что дальше? У Челси нет ни проекта, ни какого-либо видения, куда нужно двигаться дальше. Трудно представить, чтобы было иначе в клубе, где все зависит от настроения одного человека. Да, именно от настроения. Ведь невозможно даже представить, чтобы все дурацкие решения Тодда Бёли можно было вместить в рамки какой-нибудь стратегической модели. Вот и выходит, что выбор нового наставника похож на калейдоскоп. Некоторые фамилии там откровенно удивляют, некоторые даже смешат, но никогда не угадаешь, на какой картинке остановит свой выбор владелец Челси.

За последние несколько дней европейские СМИ, прежде всего британские, сообщили об огромном количестве тренеров, находящихся в поле зрения Челси. Их количество давно пересекло десяток. Мы попытались систематизировать инсайды и попытались найти логику в тех или иных именах. Правда, иногда она заключается именно в отсутствии рациональности.

Трио для богатых

Начнем с тройки, каждый представитель которой действительно мог бы принести пользу Челси. На первый взгляд, они очень разные, но имеют общую черту, которая вряд ли устроит Тодда Бёли. Всем им нужны гарантии, что этот проект надолго, а главное – полная автономия. Никаких вмешательств со стороны руководства. Единственная хорошая новость состоит в том, что все они сейчас безработны и потенциально открыты для переговоров.

Юлиан Нагельсманн сейчас фигурирует в прессе как кандидат №1. Это свидетельствует о том, что в Челси еще не попрощались со здравым смыслом. Однако не стоит торопиться. Накануне появилась информация, что главной претензией Бёли к этому кандидату является возраст! Бизнесмен считает, что в 35 лет рано управлять таким гигантом, как его клуб. Да и сам Нагельсманн не форсирует событий (якобы хочет отдохнуть до лета). Вполне возможно, что он не хочет попасть в очередной сомнительный проект.

Луис Энрике. Испанец отдохнул после прощания со своей сборной и теперь готов к новым вызовам. Он сам подает сигналы, что он хочет работать. Луис Энрике стремится вернуться в клубный футбол и очень заинтересован в работе в АПЛ. Слишком много совпадений, не правда ли? Но и здесь есть плохая новость для Бёли. Луису нужен серьезный подход, а это точно не о нынешнем Челси.

Антонио Конте. Тот случай, когда самому тренеру это нужно больше. Дело в том, что сейчас Челси – это единственный клуб, способный удовлетворять прихоти итальянца. С другой стороны, он умеет обеспечивать результат, если руководство выполняет все его условия. Конечно, никто не забыл скандальное прощание после первой каденции Конте, но сейчас в Челси уже нет ни Абрамовича, ни Грановской.

Трио для умных

Не удивимся, если этот подпункт вы сразу пролистаете вниз. Это точно не о Челси. Выбор одного из этих кандидатов будет мало чем отличаться от приглашения Грэма Поттера. Им также нужно время и спокойные условия, чтобы создать что-то действительно стоящее. В Лондоне с этим не очень складывается.

Маурисио Почеттино. Аргентинец постоянно попадает в список кандидатов, если какой-то клуб остается без тренера. Да, в ПСЖ не получилось, а у кого там получилось? Его оценивают по работе в Тоттенхэме, где самым высоким достижением стал финал Лиги чемпионов. Для Челси это был бы хороший вариант, но сам Почеттино хочет в Реал.

Роберто Де Дзерби. Тренер, в котором в Украине не видели потенциала, за несколько месяцев покорил АПЛ. Тем не менее, Челси стоит смотреть не на мгновенный прогресс Брайтона, а на работу итальянца в Сассуоло и Шахтере. Там Де Дзерби начинал почти с нуля, и это не было быстро. Итальянец умеет разбирать завалы, выстраивая работу этап за этапом.

Марку Силва. Пожалуй, самый неочевидный кандидат. Португалец долго привыкал к английскому футболу, но настойчивость свое сделала. Он в ярком стиле вернул Фулхэм в АПЛ и не допускает даже мыслей о вылете. "Коттеджеры" стали одним из открытий нынешнего сезона, постоянно находясь в топ-10. Такие результаты позволяют Силве думать о работе в клубе гораздо более высокого уровня.

Трио для бедных

Это список кандидатов, к которым Челси, вероятнее всего, никогда не обратится. Сделать это заставит разве что отказ от всех возможных топов (в это не очень верится). Звездное время этих тренеров уже позади, или они уже провалили шанс закрепиться на вершине.

Брендан Роджерс. Идеальный вариант на короткое время. Везде добивается прогресса. Правда, в какой-то момент у него все начинает сыпаться. Тогда нужно увольнять. Перезапускать команду Роджерс не умеет. Ирландец почти брал чемпионство с Ливерпулем, возвращал Селтику статус гегемона и даже в Лестере выиграл два трофея.

Оливер Гласнер. Это протеже Тодда Бёли. Американец знает об этом специалисте, потому что в прошлом году он выиграл Лигу Европы во главе Айнтрахта. Также австрийца хорошо знает технический директор "синих" Кристофер Вивелл, ведь они работали вместе в Зальцбурге. Словом, у Гласнера очень сильные козыри. Вот только брать тренера из-за топ-5 Бундеслиги как-то несолидно как для Бёли.

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Венсан Компани. Молодой специалист, только формирующий себе тренерское имя. Интересный вариант, если тоже думать о будущем и не требовать всего здесь и сейчас. Однако пригласить его практически нет шансов. Компани во главе Бернли разрывает Чемпионшип, и не покинет свое детище за мгновение до триумфа в обмен на туманные перспективы Лондона.

Трио для сумасшедших

Категория, в которой может полностью разгуляться фантазия владельца и фанатов Челси. Каждый из этих вариантов не лишен логики, но серьезно говорить об их реализации не приходится. Прежде всего потому, что ни один из этих специалистов не придет прямо сейчас, а ждать до завершения сезона лондонцы не могут. На кону Лига чемпионов – единственный турнир, где они в нынешнем сезоне не опозорились.

Зинедин Зидан. Мечта любого топ-клуба. Главная проблема состоит в том, что это не Зидана приглашают на работу, а он выбирает себе должность. Даже ПСЖ не смог пробить стену сомнений легендарного француза. Зинедина не заманишь большими деньгами, а у Челси сейчас больше ничего нет.

Карло Анчелотти. Итальянец в старости стал очень сентиментальным. Охотно возвращается туда, где ему было хорошо. Мадрид может инициировать прощание уже этим летом, поскольку планирует запустить новый проект с молодым тренером. На самом деле, Анчелотти с его умением находить общий язык с футболистами мог бы быть очень полезным для Челси в этот период. Вот только непонятно, как Бёли может убедить выбрать его клуб вместо сборной Бразилии.

Жозе Моуринью. Вот кто по-настоящему любит находиться в центре внимания. Нынешней Челси это может гарантировать. К тому же, португалец с особым пиететом относится к "синим". Несмотря на все неудачи, постигшие его во время второго прихода в клуб. Соблазнить Моуринью на эту авантюру было бы не сложно, но по гарантиям только одна – статус, который у него сейчас есть в Риме, он однозначно потеряет.