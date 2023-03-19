Защитник Ньюкасла Фабиан Шер не попал в состав сборной Швейцарии на матчи против Беларуси и Израиля. Футбольная федерация Швейцарии утверждает, что защитник не был избран из-за "травмы". Но в матче против Ноттингема игрок вышел на поле. Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин четко высказался на своей пресс-конференции по поводу того, как он видит команду.

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"Конкуренция на многих позициях жесткая. У нас есть молодые игроки, которые сделали очень позитивное развитие за последние несколько месяцев и находятся в хорошей форме. Я убежден, что они готовы вести нас дальше", – цитирует наставника швейцарцев. Chroniclelive.

Кажется, что Якин не хочет видеть в своей команде ветеранов, таких как Шер. В этом сезоне защитник сыграл за Ньюкасл в АПЛ 24 матча. В активе Фабиана Шера один забитый гол.

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