"Рух може стати сателітом Шахтаря. У Козловського зараз усе не дуже добре з фінансами, а головне – з владою, точніше з НАБУ. Початок березня він провів за кордоном. Утримувати таку колосальну махину, як клуб і база, стає дедалі складніше.

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Сценарій такий – Козловський продає Ахметову комплекс, на якому розташована тренувальна база, і укладає договір про співпрацю двох клубів. Шахтар отримає готову базу з високим рівнем інфраструктури в безпечному регіоні, а Рух – кошти для утримання клубу.

Рух отримає можливість користуватися резервістами Шахтаря, а донеччани можуть розраховувати на знижки при купівлі молодих талантів львів'ян. Рух отримає політичного союзника, який допоможе команді залишитися в УПЛ завдяки адміністративному ресурсу за умови поганих результатів", – зазначив Співаковський в Telegram-каналі ТаТоТаке.

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