"Жовто-чорні" готуються до представлення наставників одразу двох команд.

Поразка у 18-му турі УПЛ від Шахтаря стала фатальною для Леоніда Кучука, якого після матчу було відправлено у відставку. Білоруського фахівця тимчасово мав замінити тренер Руха U-19 Віталій Пономарьов.

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Однак, керівництво "жовто-чорних" вирішило не тягнути з призначенням нового керманича. За інформацією ТаТоТаке, вже сьогодні, 22 березня, команді буде офіційно представленого головного тренера. Ним стане вищезгаданий Віталій Пономарьов. Це призначення вписується в поточну концепцію Руха, коли система сама генерує тренерські кадри для першої команди

Зазначається, що контракт буде підписано до кінця сезону, а подальше майбутнє 48-річного фахівця у головній команді залежатиме від результату боротьби за виживання.

До слова, відбудуться зміни і в молодіжній команді. Рух U-19 очолить Михайло Дячук-Ставицький, а домогатимуть йому Борис та Григорій Баранці.

Нагадаємо, після 18-ти турів Рух у турнірній таблиці УПЛ йде на чотирнадцятій сходинці, набравши 17 очок.

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