"Жовто-чорні" визначились з наступником Леоніда Кучука. Новим наставником Руха прогнозовано став Віталій Пономарьов.

Рух оголосив про призначення Віталія Пономарьова головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До тренерського штабу 48-річного фахівця увійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар'ян Шевчук.

До слова, команду Руха U-19, яку раніше очолював Пономарьов, очолить Михайло Дячук-Ставицький. Йому асистуватимуть брати Борис і Григорій Баранці та тренер воротарів Юрій Шевчук.

Нагадаємо, Пономарьов розпочинав свій шлях у футболі як суддя (працював асистентом арбітра в УПЛ та судив матчі у Першій лізі). Тренерську роботу розпочав у СДЮШОР Карпати. З 2016-го по 2020-й роки очолював аматорський Миколаїв, з яким вигравав чемпіонство, Кубок і Суперкубок Львівської області.

У серпні 2020-го очолив Рух U-19 і за підсумками минулого сезону фінішував першим у юнацькому чемпіонаті України. У Юнацькій лізі УЄФА 2022/23 команда Віталія Пономарьова вибила Інтер, але в 1/8 фіналу програла Мілану.

Рух після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 17 очок.

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